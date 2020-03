Coronavirus, i fisici: “Scongiurata la crescita esponenziale”

Scongiurata in Italia la crescita esponenziale di nuovi contagi da coronavirus, anche all’indomani del dato drammatico di 475 decessi in 24 ore. Lo indicano i grafici elaborati dal gruppo di fisici che cura la pagina Facebook “Coronavirus – Dati e analisi scientifiche“. Tuttavia “la crescita è ancora sostenuta in Italia e probabilmente continuerà a esserlo, prima di vedere un eventuale rallentamento si dovrà attendere fine mese”,osservano i curatori della pagina.

Per vedere un rallentamento significativo è infatti necessario attendere gli effetti delle misure restrittive adottate il 9 marzo scorso, secondo gli esperti. L’uscita dalla curva esponenziale è un dato nazionale, frutto della media dei dati relativi alle regioni, in alcune delle quali la crescita è più sostenuta e in altre meno.

“Fa parte di un trend che stiamo studiando da giorni“, ha osservato il fisico Giorgio Sestili, fra i curatori della pagina Facebook. “Che la crescita esponenziale sia scongiurata non è una buona notizia di per sé in quanto una curva esponenziale è curva che cresce all’infinito senza smettere mai – ha spiegato – ed è ovvio che un’epidemia prima o poi esca dalla fase esponenziale. Siamo fuori – ha osservato – perché abbiamo adottato misure che stanno funzionando”.