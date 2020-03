Coronavirus, i medici cinesi allo Spallanzani: “Ottimo lavoro degli ospedali italiani”

“Gli ospedali italiani stanno facendo un ottimo lavoro. Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi le condizioni della coppia cinese ormai guarita. Siamo contenti”. Lo ha detto uno dei medici del team cinese in visita oggi allo Spallanzani di Roma. “Le cure che hanno ricevuto i due coniugi sono state ottime – ha aggiunto – e il trattamento piu’ che positivo. Abbiamo riscontrato anche l’ottimo umore della coppia. Abbiamo constatato che il trattamento usato dai colleghi dello Spallanzani e’ stato buono perche’ non ci sono state complicazioni e la situazione e’ sotto controllo”.

“L’istituto Spallanzani ha accolto oggi una delegazione di 9 persone della Croce rossa cinese composta da medici e ricercatori che sono stati in in prima linea nella lotta al covid-19 in Cina“. Spiega lo stesso ospedale nel bollettino odierno: “La delegazione cinese – prosegue il bollettino – ha scambiato con la comunita’ scientifica dello Spallanzani ogni utile esperienza al fine di condividere percorsi diagnostici e terapeutici per la prevenzione e la lotta al nuovo coronavirus e si e’ infine recata in visita alla coppia cinese ormai clinicamente guarita”.

“I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 315. In giornata – si evidenzia nel bollettino – sono previste ulteriori dimissioni di pazienti gia’ negativi al primo test e comunque asintomatici”.