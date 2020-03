Coronavirus: i numeri della sanità privata nell’emergenza

L’emergenza Covid-19 che sta colpendo in modo particolare la Lombardia ha mobilitato tutta la sanità regionale, evidenziando un’alleanza autentica tra strutture sanitarie private accreditate e ospedali pubblici: “Il privato si è attivato fin dal 21 febbraio quando è suonato il primo campanello d’allarme, in poche ore c’è stato un incontro con i vertici regionali e il giorno successivo con i direttori sanitari per diventare immediatamente operativi” – spiega il presidente di AiopLombardia Dario Beretta – “Questo ha significato far fronte subito a tre richieste: posti letto in terapia intensiva per pazienti positivi al nuovo virus, posti letto per la degenza di questi pazienti, posti letto per ricoveri ordinari che sgravassero gli ospedali pubblici da pazienti con patologie differenti dal Coronavirus”.

Il 4 marzo è stata approvata una delibera di Giunta Regionale (n. 2905) che ha reso ufficiale l’intesa tra Regione Lombardia e le Associazioni di categoria – Confindustria Lombardia Sanità e Servizi, Aiop e Aris – per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Fino a quando sarà necessario, negli ospedali pubblici lombardi verrà impiegato in modo straordinario anche il personale delle strutture private accreditate.

“Non è il momento di contrapposizioni ideologiche e sterili. La sanità lombarda è una, unita e solidale nell’emergenza che riguarda tutti i cittadini. Ad oggi, in tutte le province lombarde le strutture associate ad AIOP, Confindustria Lombardia Sanità e Servizi e Aris hanno messo a disposizione 270 posti letto di terapia intensiva e 2621 posti letto per ricoveri. I numeri sono in continuo aumento, venendo incontro a tutte le richieste avanzate da Regione Lombardia.” – ha dichiarato Dario Beretta, presidente di Aiop Lombardia. In allegato il dettaglio dei posti letto messi a disposizione ad oggi.