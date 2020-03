Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: 210 pazienti positivi ricoverati di cui 25 in terapia intensiva, monitoraggio della popolazione di Nerola

Nuovo bollettino dell’Istituto Superiore Spallanzani in merito all’emergenza coronavirus. “I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 210. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 138″. E’ quanto si evidenzia nel bollettino di oggi dello Spallanzani di Roma.

“Nell’ambito del progetto regionale Ospedale – Territorio, coordinato dall’Istituto Spallanzani, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Roma e con Confcooperative, d’intesa con la Direzione ASL Roma 5, è in atto un programma di monitoraggio della popolazione di Nerola, sede di un focolaio di Covid-19″, si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani.