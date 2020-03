Coronavirus, il commovente messaggio del Ministro d’Israele che spiega con semplicità come l’epidemia si batte con l’immunità di gregge

Quando l’ha detto Boris Johnson, in tanti gli hanno riso dietro. Poi alla Gran Bretagna si sono aggiunti i Paesi Bassi. Adesso anche Israele: il Paese più evoluto dal punto di vista della tecnologia e della salute ha scelto la strada dell’immunità di gregge per sconfiggere il Coronavirus, chiedendo ai propri cittadini di isolare semplicemente gli anziani. Proprio come ha fatto il Regno Unito, dove tutti gli over 70 sono in quarantena per 4 mesi. “La combinazione più letale è quando una nonna abbraccia suo nipote” ha detto in un videomessaggio commovente il ministro della Difesa israeliano Naftali Bennett illustrando come la precauzione più importante da prendere durante la pandemia è quella di separare i più anziani dai giovani. Bennett spiega che bisogna isolare gli anziani, ma non per sempre: “intanto tutti gli altri avranno preso il Coronavirus sviluppando l’immunità, e quando il 60-70% della popolazione avrà preso il virus diventando immune, ne bloccherà la circolazione e potremo tornare ad abbracciare i nostri nonni“.