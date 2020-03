Coronavirus, il discorso di Macron alla Francia: “Siamo in guerra, tutte le riforme rinviate. Da domani lockdown”

“Siamo in guerra”: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, nel solenne discorso alla nazione. Il leader francese ha spiegato che non si tratta di una guerra contro un’esercito ma una guerra contro un nemico invisibile ma non meno pericoloso, il Coronavirus. Quindi l’accorato appello “all’unità nazionale” per sconfiggere la pandemia.

“I servizi di rianimazione sono stati allertati, ma ci sono bar e locali che non hanno rispettato le regole. Ve lo ripeto: rispettiamo le norme di igiene e le regole sanitarie, per ridurre la pressione sui servizi di rianimazione“, dice Macron.

“Da domani a mezzogiorno e per almeno 15 giorni i nostri spostamenti saranno fortemente ridotti”, ha annunciato in diretta tv il presidente francese, Emmanuel Macron. Si potrà uscire di casa “soltanto fare la spesa, per motivi sanitari, andare al lavoro, e per fare un po’ di attivita’ fisica ma senza incontrarsi con altri“.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato stasera ai francesi che tutte le riforme saranno rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus, “a cominciare dalla riforma delle pensioni”. Il presidente ha annunciato anche il rinvio del secondo turno delle elezioni comunali.

Sono infatti aumentati di 1.210 i casi di coronavirus accertati in Francia nelle ultime 24 ore, per un totale ormai di 6.633 contagiati. Lo ha annunciato la Sanità pubblica francese, precisando che altri 21 pazienti sono deceduti, portando a 148 il numero dei morti.