Coronavirus, il dramma di Madrid: un morto ogni 16 minuti negli ospedali

Un morto ogni 16 minuti negli ospedali di Madrid, la più colpita dal coronavirus in Spagna con oltre 3.000 ricoverati. I dati sono riportati da El Pais online che spiega come il bilancio non include le persone decedute in casa o in altre strutture socio-sanitarie. Secondo gli esperti, scrive il quotidiano, è impossibile quantificare la reale entità del contagio. Nella capitale spagnola le persone infettate sarebbero decine di migliaia.

Il dato si riferisce alla giornata di lunedì, in cui vi sono stati 88 decessi di persone ricoverate. Un dato che non comprende i morti nelle case di riposo. Il dato aggiornato a ieri parla di 400 morti nella regione di Madrid, la più colpita della Spagna. Nella capitale, scrive El Mundo, i due crematori lavorano ormai 24 ore su 24.