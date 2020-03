Coronavirus, il Giappone: “possibile rinvio delle Olimpiadi di Tokyo a fine anno”

I contratti di Tokyo con il Comitato olimpico internazionale permettono di rinviare i Giochi fino a fine anno. Lo ha affermato la ministro giapponese per le Olimpiadi, Seiko Hashimoto, citato dalla Reuters, sottolineando che nei documenti si scrive che i giochi “debbano tenersi entro il 2020. Questo potrebbe essere interpretato come l’autorizzazione a un rinvio“. Le Olimpiadi sono in calendario a luglio a Tokyo ma a causa dell’epidemia mondiale di coronavirus in corso, sono stati sollevati dubbi, che finora il governo giapponese ha minimizzato, ribadendo l’intenzione di tenerle come previste. “Stiamo facendo tutto il possibile per assicurare che vadano avanti come pianificato“, ha affermato Hashimoto.