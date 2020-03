Coronavirus, il governatore della Puglia: “Possiamo gestire 2mila contagi, 1000 ospedalizzati e 200 in terapia intensiva”

“Siamo in grado di gestire 2mila contagi conclamati, 1000-1200 finiscono in ospedale, 200 possono andare in intensiva. Se i numeri sono questi possiamo farcela, altrimenti no”. Michele Emiliano, governatore della Puglia lo dice a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3, spiegando quali sono le possibilità della sua regione, per affrontare l’emergenza sanitaria da coronavirus. Poi aggiunge: “Abbiamo bisogno di 200 ventilatori e 100mila mascherine al mese, se non avremo i ventilatori non riusciremo a salvare tutti quelli che potremmo salvare, avendoli”.

“L’esercito? Sì, così gli facciamo prendere l’infezione pure a loro”. “Non è che per sgombrare una piazzetta da chi beve una birra serve l’esercito, l’esercito evoca brutte cose, insieme alle epidemie evoca brutte cose”. “Nessuno si permetta” di chiedere l’esercito, conclude Emiliano.