Coronavirus, il racconto di Dybala: “Quando provavo a fare qualcosa mi mancava l’aria subito”

Tra i volti noti positivi al coronavirus c’è anche il calciatore della Juventus Paulo Dybala che sta trascorrendo il periodo di isolamento obbligatorio nella sua abitazione insieme alla compagna Oriana. In una diretta via Skype in streaming con “#ACasaConLaJuve”.

“Dopo alcuni sintomi forti che ho avuto un paio di giorni fa, ora sto bene. Posso muovermi e sto cercando anche di fare qualche allenamento“, racconta il calciatore. I giorni scorsi per l’argentino però non sono stati semplici. “Quando provavo a fare qualcosa, mi mancava l’aria subito e dopo 5′ mi sentivo già affaticato, mi facevano male i muscoli e dovevo fermarmi – ha raccontato Dybala -. Per fortuna io e Oriana adesso stiamo meglio”.