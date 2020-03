Coronavirus, il sindaco di Lecce: “Ieri sono arrivati in treno 144 passeggeri”

“Ieri nella città di Lecce alla stazione ferroviaria, secondo i dati forniti dalla Polfer e dalla questura sono transitati, in arrivo, 6 treni provenienti da varie regioni d’Italia con 144 passeggeri tutti naturalmente controllati e registrati sia dalla stazione di partenza che di arrivo”. Lo ha detto questa mattina il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in un messaggio video, facendo il punto sulla problematica del rientro di cittadini da nord nella regione Puglia e la prevenzione dei contagi da Coronavirus (Covid-19).. ‘‘Nell’area Foro Boario-piazza Carmelo Bene – ha aggiunto – sono, invece, giunti alcuni pullman scanditi su un paio di corse. Ne sono arrivate circa 23 ieri mattina e stamattina altre 20 e anch’essi sono stati tutti controllati dalla polizia di Stato e locale”, ha assicurato Salvemini. “Sono le ultime corse di pullman previste”, ha precisato.

“Nel frattempo il governo ha emanato un provvedimento del ministero dei trasporti che sospende i cosiddetti Intercity notturni. Il governo stesso, considerata la straordinaria emergenza che il Paese vive, si appella a quanti sono ancora fuori dalla propria regione e paese per tenere conto di fruire di questo rientro alla propria residenza solo se è strettamente necessario e urgente e invitando eventualmente a soprassedere per non caricare di ulteriori problemi le nostre comunità e l’organizzazione del nostro sistema sanitario pubblico. Sempre ieri il presidente Emiliano ha emanato una ordinanza regionale che fa obbligo a quanti rientrano in Puglia provenienti dalle altre regioni italiani (tutte ndr) o dall’estero di sottoporsi a una quarantena a casa con segnalazione della propria presenza al medico di base e al servizio sanitario territorialmente competente”, ha concluso il sindaco.