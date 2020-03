Coronavirus, il virologo Crisanti: “E’ stata sottovalutata la gravità, le misure di ieri sono un primo passo”

“All’inizio è stata sottovalutata la gravità del coronavirus, tuttavia il provvedimento del governo di ieri è sicuramente un passo avanti, per la prima volta il Governo ha preso atto della situazione e ha comunicato ai cittadini la vera entità del problema, avrebbe dovuto essere preso due settimane fa, subito. Ai cittadini direi che siamo di fronte a una cosa senza precedenti che richiede misure senza precedenti”. Lo ha sottolineato il professor Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile a Marghera.

“E’ sicuramente sbagliato – ha sottolineato Crisanti – dare un messaggio rassicurante che viene smentito. Non si può dire siamo i migliori e poi scoppia il casino, sono dell’idea che si deve dire la verita’. I casi stanno aumentando ancora, dovremo aspettare dieci giorni per capire come hanno funzionato le misure di contenimento”.

E sull’economia in crisi il prof. Crisanti ha sottolineato:”Il problema dell’economia si risolve battendo l’epidemia e non si può pensare di privilegiate l’economia a danno del controllo dell’epidemia altrimenti questo problema che abbiamo adesso lo avremo anche fra cinque mesi. Non e’ un alluvione o un terremoto e’ una cosa completamente diversa”, ha concluso.