Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Una settimana per capire come sta andando”

“Occorrerà una settimana per capire se le misure adottate in Italia stanno funzionando, per avere un trend. Ma attenzione: potrebbero esserci ondulazioni nel numero di casi, anche per l’aumentata capacità di individuarli. Indicazioni preziose arriveranno dal numero dei ricoveri in terapia intensiva”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che aggiunge: “In Lombardia e a Milano la situazione è ancora difficile, noi stessi abbiamo riconvertito l’Ortopedico Galeazzi, in parte, per assistere i malati di Covid-19”.