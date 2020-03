Coronavirus, Ilaria Capua: “Le misure di contenimento in Italia stanno funzionando”

“Le misure di contenimento in Italia stanno funzionando“: lo ha dichiarato in una intervista al Corriere della Sera Ilaria Capua, virologa direttrice all’Università della Florida dell’One Health Center of Excellence, riferendosi al calo dei contagi da nuovo coronavirus negli ultimi due giorni.

Per Capua ora è “fondamentale fare il tampone ai sanitari“: per la virologa l’emergenza sanitaria da cui è stata travolta l’Italia impone ora di “proteggere soprattutto le persone fragili. Occorre entrare nell’ordine di idee che tutti, ma soprattutto queste persone, per un certo numero di mesi dovranno proteggersi“. Il nostro sistema sanitario dovrà, secondo la virologa, “farsi carico di queste persone che non sempre sono anziani, al di fuori della società produttiva. Sono persone che hanno ancora la loro vita lavorativa“. Occorrerà pensare anche alla salute mentale degli italiani: “Sarà un problema, per molti questa epidemia rappresenta uno stravolgimento della loro vita“.