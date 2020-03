Coronavirus, immunologo: a Roma il picco “entro i prossimi dieci giorni”

A Roma “ci dovremmo aspettare il punto massimo entro i prossimi dieci giorni“: lo ha affermato Francesco Le Foche, immunologo dell’Umberto I, intervenuto alla trasmissione ‘I lunatici’ di Rai Radio 2. “Andiamo abbastanza bene, la sanità romana tiene molto bene, abbiamo un significativo numero di posti letto, per il Covid19 sono state aperte nuove corsie. E poi voglio segnalare che le persone si comportano benissimo, si comportano in modo rispettoso delle regole. Altra cosa che vorrei sottolineare è che questo virus in realtà al di là della pericolosità isola le persone che stanno male. Il medico oltre ad affrontare la parte squisitamente medica e clinica deve affrontare la parte umana. Incontriamo un afflato umano, queste persone oltre a impegnarci in termini clinici ci impegnano in termini umani e ci spingono a dare il massimo all’arte medica, che è una professione umanistica. I pazienti non possono vedere i familiari, dobbiamo diventare anche un tramite affettivo.“