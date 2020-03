Coronavirus, immunologo: “Solo un’influenza? E’ stata una grave sottovalutazione”

“È stata una sottovalutazione grave quella di dire che è solo un’influenza. Conosciamo questo nemico in modo imperfetto, e non lo conosciamo come comunità. Non abbiamo mai visto niente del genere“: lo ha affermato l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, ospite di ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “Incertezza è la parola chiave. Non conosciamo il nemico. Non sappiamo se gli anticorpi sono protettivi, o almeno non ne siamo sicuri. Il nostro problema adesso è uscire dalla situazione di emergenza.“