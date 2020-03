Coronavirus, impennata di casi in Gran Bretagna: oggi oltre 600 casi, malato anche l’esperto che aveva lanciato l’allarme

Impennata di casi di contagio da nuovo coronavirus in Gran Bretagna: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 676, portando il totale a 2.626. L’aumento è stato del 34%. I numeri sui decessi non sono ancora stati resi noti. In totale sono state testate 56.221 persone con 53.595 test negativi. Il noto epidemiologo, Neil Ferguson, dell’Imperial College di Londra, è in auto-isolamento. In un tweet di oggi il professore ha scritto: “Sigh. Da ieri ho una lieve ma persistente tosse secca, per cui anche se mi sentivo bene mi sono autoisolato. Questa notte però mi è venuta anche la febbre alta“. Il professore aveva lanciato l’allarme per il Covid-19 in Gran Bretagna.