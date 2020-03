Coronavirus, impennata del numero di morti in Iran: il Paese chiede aiuto al FMI, “servono 5 miliardi di dollari”

Si aggrava ancora il bilancio dell’epidemia di Coronavirus in Iran: altre 75 persone sono decedute nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime confermate a 429. Il numero dei casi registrati è salito a 10.075 mila, con 1.075 nuovi contagi. Le persone guarite sono invece 3.276.

L’Iran, colpito dalle sanzioni americane, chiede aiuto al Fondo monetario internazionale nel mezzo dell’emergenza Coronavirus. Il direttore esecutivo dell’Fmi, Kristalina Georgieva, “ha dichiarato che i Paesi colpiti dalla Covid-19 avranno un sostegno tramite il Rapid Financial Instrument (Rfi). La nostra Banca centrale ha chiesto di avere immediatamente accesso a questo strumento“, ha twittato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. Il capo della diplomazia di Teheran ha poi invitato l’Fmi ad “agire con responsabilità“. Da parte sua, come hanno riferito le tv satellitari, il governatore della Banca centrale iraniana, Abdolnaser Hemmati, ha annunciato via Instagram di aver “chiesto 5 miliardi di dollari tramite l’Rfi per sostenere la nostra battaglia contro il Coronavirus“.