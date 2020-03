Coronavirus, in Abruzzo colpito un giovane di 23 anni: è intubato in rianimazione

C’è anche un 23enne tra le persone positive al coronavirus ricoverate in terapia intensiva in Abruzzo. E’ il più giovane tra i pazienti abruzzesi in rianimazione. Il ragazzo, di Pescara, arrivato in ospedale con una grave insufficienza respiratoria, e’ stato intubato. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, presenta un quadro critico di polmonite. Nell’ambito dei trasferimenti disposti dalla Asl di Pescara per creare nuovi posti letto dedicati ai pazienti Covid-19, il giovane e’ stato trasferito all’ospedale di Sulmona (L’Aquila).