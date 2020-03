Coronavirus: in Basilicata 38 test con esito negativo

Sono 38 i test con esito negativo effettuati finora in Basilicata per l’emergenza Coronavirus: lo rende noto la task force regionale.

Continua intanto l’attività del numero verde regionale 800996688, attivo dalle 8, alle 20: ieri sono arrivate in totale 112 chiamate che però non hanno dato corso a nessuna segnalazione sanitaria.