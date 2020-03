Coronavirus: in Cina vittime in calo mentre in Corea del Sud dilagano i contagi. Prime vittime in Thailandia e Australia

Il Coronavirus ha provocato altri 35 decessi in Cina, portando il bilancio del paese a 2.870.

Il numero è inferiore rispetto alle 47 vittime segnalate dalle autorità cinesi ieri. La National Health Commission ha anche segnalato 573 nuove infezioni. Il numero totale di casi nella Cina continentale ora è 79.824.

La Corea del Sud ha confermato altri 376 casi di persone positive al Covid-19: il numero di persone contagiate sale così a 3.526, mentre il bilancio delle vittime rimane invariato a 17.

La Corea del Sud ha rialzato il livello di allarme virus al livello “rosso”, quello più elevato.

In Thailandia si è registrata la prima vittima: si tratta di un 35enne che aveva anche la febbre dengue, secondo quanto reso noto dal Dipartimento di controllo delle malattie thailandese. L’uomo lavorava nel commercio ed era venuto in contatto con molti turisti cinesi nella fase iniziale di diffusione del virus. Il 27 gennaio era stato ricoverato per la febbre dengue e a inizio febbraio gli era stato diagnosticato il Covid-2019.

La Thailandia ha registrato 42 casi di Coronavirus da gennaio, di cui 30 in via di guarigione e 11 che vengono ancora curati negli ospedali.

A Taiwan è stato confermato il 40° caso di coronavirus: lo hanno annunciato le autorità che ha sconsigliato ai propri cittadini di recarsi in Iran dove al momento si sono registrati 593 casi e 43 morti.

Anche in Australia si è registrato il primo decesso: un 78enne ha contratto il Coronavirus insieme a sua moglie a bordo della nave da crociera Diamond Princess, ed è deceduto all’ospedale Sir Charles Gairdner di Perth, secondo quanto confermato dalle autorità australiane. Il malato era risultato positivo dieci giorni fa mentre era in isolamento a Howard Springs, dopo essere stato messo in quarantena per due settimane a bordo della Diamond Princess a Yokohama, in Giappone. Sua moglie, settantenne, a cui è stato diagnosticato il virus qualche giorno fa, è in condizioni stabili all’ospedale.

Il quarto caso di Coronavirus registrato in California porta il totale dei contagiati confermati negli Stati Uniti a quota 70. L’ultimo contagio, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie dello Stato, riguarda una donna adulta che era entrata in contatto con un altro malato. La donna si trova in isolamento nella sua abitazione.

In aumento i contagi anche in Messico: è stato confermato il quarto caso di Coronavirus.