Coronavirus in Europa: 2 casi in Portogallo, in Germania i contagi salgono a 150

Sono stati confermati due casi di coronavirus in Portogallo: si tratta, secondo la tv Rtp, di due pazienti – due uomini – ricoverati negli ospedali di Santo Antonio e Sao Joao di Porto. Uno dei due era stato di recente in Italia.

Ricoverato al Central University Hospital of Asturias di Oviedo, in Spagna, lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, dopo un viaggio in Portogallo.

In Germania sono 150 i casi di Coronavirus certificati, secondo i dati aggiornati stamani dal ministero della Salute: lo hanno affermato in conferenza stampa il Ministro della Salute Jens Spahn e gli esperti del Robert Koch Institut.

I Laender colpiti sono complessivamente dieci. “In 140 casi si conosce il contatto originario che ha provocato il contagio, negli altri no, ma si lavora ancora alla ricostruzione“, è stato precisato.

La regione più colpita è il Nordreno-Vestfalia (86 casi positivi).