“Siamo in una crisi che durerà, dobbiamo resistere“, ha affermato il primo ministro francese Edouard Philippe a proposito della diffusione del Coronavirus . “L’ondata dell’epidemia che sconvolge la Francia è estremamente alta“, ha sottolineato il premier, aggiungendo che “nei prossimi giorni la situazione sarà difficile“. In base ai dati più recenti la Francia registra quasi 30mila contagi e 1.700 decessi.

In Germania si è registrano un nuovo balzo di contagi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5.780 positivi, mentre le vittime sono 55. Sale così a 42.288 il numero delle persone contagiate e a 253 il numero dei morti, secondo l’Istituto Robert Koch. La Germania è il quinto Paese al mondo per i contagi, dopo Stati Uniti, Cina, Italia e Spagna .

Per quanto riguarda l’ Europa , mentre il numero di morti da coronavirus sale in Spagna sino a 4.089, il governo di Madrid ha deciso di prolungare il “lockdown” almeno fino al 12 aprile.

Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di casi al mondo di Coronavirus , secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, che riportano almeno 532.788 casi nel Mondo, quasi 86.000 negli USA. A livello globale sono almeno 24.077 le persone morte con Coronavirus, la maggior parte in Italia.

Coronavirus in Europa: Spagna in lockdown fino al 12 aprile, situazione critica in Francia e Germania

