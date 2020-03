Il sindaco di La Balme-de-Sillingy (Alta Savoia, Francia), un focolaio di Coronavirus, è stato ricoverato dopo esser risultato positivo al Covid-19. “Mi sono voluto dedicare pienamente alla mia funzione di sindaco per gestire questa crisi“, ha spiegato Francois Daviet in un video su Facebook in cui indossava la mascherina, “e ora sarò ricoverato insieme ai 13 concittadini contagiati“.