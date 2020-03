Coronavirus, in Germania 48.582 contagiati e 325 morti: misure di contenimento fino al 20 aprile

Sono aumentati, arrivando a 48.582, i contagiati in Germania e i decessi per Coronavirus sono saliti a 325, secondo i dati del Robert Koch Institute. Ieri alla stessa ora i casi erano 42.288 e i morti 253.

“Non ci sarà alcuna allentamento delle misure di contenimento contro la pandemia di Coronavirus in Germania prima del 20 aprile”. Lo ha dichiarato in un’intervista al Tagesspiegel il capo di gabinetto della cancelleria di Berliano, Helge Braun. “Fino ad allora – ha spiegato – tutte le misure rimarranno in vigore”. Inoltre gli anziani dovranno fare i conti con le restrizioni sui contatti per molto più tempo dei giovani. Braun ritiene la progressione del tasso di contagio come un parametro per un’inversione di tendenza e una base decisionale per allentare le restrizioni.

“Se riusciamo a rallentare il tasso di contagio in modo da avere dieci, dodici o più giorni per arrivare al raddoppio dei casi, allora sappiamo di essere sulla strada giusta”. Finora, il numero di casi e’ raddoppiato all’incirca ogni tre giorni. “Subito dopo Pasqua saremo in grado di dire cosa accadra’ generalmente dopo il 20 aprile“, ha assicurato il capo di gabinetto

La Germania continua comunque a offrire aiuto ai Paesi vicini come Italia e Francia. In Francia èstata compiuta la prima evacuazione in elicottero di pazienti ricoverati per il Covid-19 nell’ambito dell’Operazione Resilienza lanciata dal presidente Emmanuel Macron. I due pazienti sono stati evacuati da Metz, nel Nord-Est della Francia, verso la Germania. “Gli elicotteri Cayman dell’esercito prenderanno in carico diversi pazienti con Covid-19″ da Metz alla Germania, ha twittato la ministra della Difesa, Florence Parly.