Coronavirus: in Germania effettuati 500mila test a settimana

La Germania ha aumentato il numero di test per il Covid-19 a 500mila a settimana e queste diagnosi precoci aiutano a mantenere il bilancio delle vittime relativamente basso. Lo ha affermato un virologo. “Il motivo per cui la Germania ha così pochi decessi rispetto al numero di persone contagiate può essere spiegato dal fatto che facciamo molta diagnostica di laboratorio”, ha spiegato durante una conferenza stampa Christian Drosten, capo del dipartimento di virologia dell’ospedale Charité di Berlino. “Effettuiamo mezzo milione di test ogni settimana in Germania“, ha aggiunto.

In Germania, fortemente colpita dalla pandemia causata dal nuovo coronavirus con attualmente 36.508 casi ufficialmente accertati, ci sono soltanto 198 morti per la malattia. In realtà, questo Paese ha uno dei tassi di mortalità più bassi per le persone che soffrono di Covid-19 con lo 0,5 per cento, mentre raggiunge il 5,2 per cento in Francia e il 7 per cento in Spagna, ad esempio. Secondo il ministro della Salute Jens Spahn, sono stati effettuati fino a 500mila tamponi “la scorsa settimana in Germania”, con “circa il 10 per cento” di risultati positivi a Covid-19. “Questo dovrebbe rappresentare il numero più alto di test per un Paese al mondo in numero assoluto e relativo”, ha detto.