Coronavirus in India: a New Delhi 15 italiani positivi, in isolamento

A New Delhi 15 dei 21 turisti italiani che erano stati messi in quarantena in un centro sanitario sono risultati positivi al nuovo coronavirus: lo hanno confermato le autorità sanitarie indiane.

I turisti sono parte di un gruppo di turisti lodigiani impegnati in un viaggio nel Rajastan: tra questi una coppia di italiani, risultati positivi al coronavirus, nella capitale Jaipur. Sono tutti in isolamento preventivo da martedì in una struttura militare vicino New Delhi.