Coronavirus, in Iran bilancio si aggrava in modo catastrofico: 4.747 casi accertati, morto anche l’ex vice ministro degli esteri

Si aggrava in modo sempre più drammatico il bilancio del Coronavirus in Iran: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1.234 nuovi casi di contagio, con altre 17 vittime. I numeri complessivi sono di 4.747 casi accertati e 124 morti, mentre i pazienti guariti sono 913. Tra le vittime c’è anche l’ex vice ministro degli Esteri, Hossein Sheikholeslam: il diplomatico 67enne, numero due della diplomazia della Repubblica Islamica negli anni Ottanta, è deceduto in un ospedale di Teheran. Sheikholeslam è stato anche parlamentare, ambasciatore in Siria e consigliere per la politica estera del capo del Parlamento, Ali Larijani, e del ministro degli Esteri Javad Zarif.