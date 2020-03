Coronavirus, in Irlanda è lockdown: tutti in casa da mezzanotte

L’Irlanda impone severe misure di contenimento a partire da mezzanotte e fino al 12 aprile per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il premier Leo Varadkar. “Tutti devono restare in casa, in qualsiasi circostanza”, ha dichiarato, precisando che saranno possibili eccezioni per recarsi al lavoro, fare la spesa, andare dal medico.

Il governo irlandese ha dunque annunciato stasera ulteriori radicali restrizioni alla vita sociale e commerciale mentre è in lotta per contenere la diffusione del coronavirus. Dalla mezzanotte di oggi, il Paese è in lockdown. Per le prossime due settimane, secondo quanto riporta ‘The Irish Times‘, le persone devono rimanere a casa, con eccezioni limitate. Coloro che lavorano nei servizi essenziali saranno autorizzate a recarsi al lavoro e gli irlandesi potranno uscire di casa per fare la spesa o fare attività fisica nel raggio di due chilometri dalle proprie abitazioni.