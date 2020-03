Coronavirus in Italia: 1° caso in Sardegna e 9° in Friuli, nel Casertano 3° contagio e scuole chiuse

In Sardegna è stato registrato il primo caso di una persona contagiata dal coronavirus, a Cagliari. La Regione ha spiegato che il paziente, ora ricoverato in ospedale, è risultato positivo: per la conferma è attesa la verifica dell’Istituto Superiore di Sanità cui è stato inviato il tampone.

L’Unità di crisi regionale ha già attivato i protocolli per individuare e mettere sotto sorveglianza sanitaria i familiari e tutte le persone che sono state a stretto contatto col paziente. “La situazione è sotto controllo“, assicura la Regione, “e le strutture sanitarie rimangono operativa per far fronte ad ogni evenienza. Ad oggi nessuna delle persone sottoposte a vigilanza è in una condizione tale da destare allarme“.

Un caso di contagio di Coronavirus è stato registrato anche a Cesa, nel Casertano: è il terzo accertato in Terra di Lavoro dopo la 24enne del capoluogo e una persona di Mondragone. E’ stato il sindaco di Cesa, Enzo Guida, a comunicarlo: “Abbiamo avuto notizia ufficiale dalla Task Force Regionale per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Codiv-2019, dell’accertamento di un tampone positivo, effettuato presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli, a carico di un cittadino di Cesa. Da informazioni degli organi sanitari – spiega Guida – le condizioni del soggetto contagiato non destano preoccupazioni. Al solo scopo di precauzione, e senza voler creare allarmismo, chiudiamo le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Invitiamo i cittadini ad adottare tutte i comportamenti precauzionali tesi a prevenire il contagio“.

Il Comune di Pomezia ha comunicato che “è stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell’Istituto Pascal, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma” e che “sono in corso gli accertamenti sui familiari“. In attesa delle verifiche, il Comune informa la cittadinanza che “si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola” e raccomanda di “evitare allarmismi“.

In Friuli Venezia Giulia è risultata positiva nel corso della notte al test per il Coronavirus una persona residente a Udine: lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso della riunione del Comitato operativo riunitosi nella sede della Protezione civile Fvg di Palmanova. L’interessato è stato preso in carico dal Sistema sanitario regionale ed, essendo le sue condizioni di salute state dichiarate non gravi, si trova in quarantena domiciliare.

Ammontano quindi a 9 i casi in regione (4 a Udine, 3 a Trieste e 2 a Gorizia).