Coronavirus in Italia: nuovi casi in Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, American Airlines sospende i voli da e per Milano

Nuovi aggiornamenti dalle autorità sanitarie italiane in riferimento ai casi di Coronavirus.

E’ risultato positivo al Covid 19 il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sull’uomo ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara. Il paziente, residente in un Comune dell’area metropolitana Chieti-Pescara, aveva riferito di essere rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia e di aver quasi immediatamente accusato dei sintomi influenzali che lo avevano portato a rimanere in casa: lo ha reso noto il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. Al momento, dunque, i casi confermati di Covid 19 in Abruzzo sono 3.

In Friuli Venezia Giulia si registrano quattro nuovi casi di persone risultate positive al coronavirus: uno a Trieste e tre a Udine. I pazienti sono stati presi in carico dal Servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all’Istituto Superiore di Sanità.

A causa dell’emergenza Coronavirus in Italia, American Airlines ha reso noto di aver sospeso sino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano, dall’aeroporto JFK di New York e da quello di Miami, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di avere innalzato l’allerta al massimo livello (4, ossia “non viaggiare”) per le aree italiane più colpite dal Coronavirus (la compagnia ha citato anche una riduzione della domanda).