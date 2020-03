Coronavirus in Italia: positivo dipendente Rai, contagiati 2 magistrati a Milano

Rai rende noto che è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus tra i dipendenti dell’azienda.

Il dipendente è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. L’uomo, informa la Rai, è risultato positivo al primo tampone e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani in buone condizioni. L’Azienda è da giorni impegnata in un costante presidio di tutela dei propri dipendenti dall’epidemia. Le misure sono state ulteriormente rafforzate in queste ore e la Rai ha emanato nuove disposizioni per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per chi si trova o si e’ trovato nei pressi delle aree rosse e gialle.

In riferimento a nuovi casi nel nostro Paese, sono stati registrati due contagi a Milano: si tratta di 2 magistrati, uno della sesta civile e uno della sezione Misure di prevenzione risultano positivi al Coronavirus e sono in isolamento. Sono iniziate le procedure per evacuare e igienizzare le aree interessate del Palazzo di giustizia.