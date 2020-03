“Prima di Pasqua non si esce di casa. Comunque, se ci va bene, si parla di dopo Pasqua“: lo ha affermato Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene all’Universita’ di Pisa e capo per l’emergenza epidemiologica in Puglia, intervenuto oggi ad Agora’, su Raitre, riferendosi alla possibile proroga delle misure di isolamento sociale introdotte per l’emergenza Coronavirus.