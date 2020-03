Coronavirus in Italia, Ricciardi: “Le prossime due settimane saranno decisive per capire come evolve la situazione”

In considerazione dell’emergenza Coronavirus, in Italia le misure tese a limitare i contatti tra persone “devono proseguire per un’ altra settimana almeno“: lo afferma l’epidemiologo Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza e membro del consiglio esecutivo dell’OMS, in un’intervista a Qn. “Le misure riguardano la chiusura di tutte le zone dove c’è elevata circolazione del virus, ambienti chiusi e affollati, e la scuola ricade in questo ambito. Inglesi e giapponesi stanno considerando addirittura una chiusura protratta per due mesi“. Le restrizioni “generano ansia, ma e’ la cosa piu’ giusta da fare. Le prossime due settimane saranno decisive per capire come evolve la situazione italiana“.

In Italia sono affollati i reparti di terapia intensiva, mentre in Francia e Germania ancora no, perche’ “abbiamo avuto quello che in termini tecnici si definisce uno spargimento ospedaliero. I casi tedeschi sono stati circoscritti a una comunita’. Da noi sfortunatamente una persona malata si e’ recata in ospedale e il virus si e’ propagato agli altri pazienti, ai visitatori, ai medici“.

Ricciardi infine non ritiene che l’epidemia finirà con l’arrivo della bella stagione: “Il destino di questa crisi sara’ legato alle scelte che faremo“.