Coronavirus, in Lombardia non hanno ancora capito nulla: 3 amici beccati a giocare a biliardo a Cassano Magnago!

Tre persone sono state denunciate in provincia di Varese perche’ si erano riunite in un circolo a giocare a biliardo. E’ accaduto questo pomeriggio intorno alle 18:30 quando i carabinieri di Cassano Magnago, hanno notato le luci accese all’interno del ritrovo. Entrando, hanno trovato il titolare, 70 anni, e altri due amici di 50 e 45 anni, tranquillamente intenti a giocare a biliardo. Tutti sono stati denunciati per inosservanza al provvedimento della pubblica autorita’. I tre si aggiungono ad altre 18 persone denunciate nella giornata durante i controlli, 9 dei quali sono stati sanzionati durante il pattugliamento misto con militari esercito. Ventinove gli esercizi pubblici controllati e 76 le persone in totale a cui e’ stata fatta redigere l’autocertificazione.