Coronavirus in Piemonte: la decisione sulle scuole chiuse entro “entro stasera”

“Entro questa sera la Regione Piemonte decidera’ se e quando riaprire le scuole, per permettere alle famiglie di organizzarsi. Se le condizioni rimarranno quelle attuali lo stop alle lezioni sara’ prolungato“: lo ha affermato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, incontrando i giornalisti nel Palazzo della Regione. “Al confine con la Lombardia abbiamo molti allievi e anche docenti che arrivano nelle scuole piemontesi, e io non credo, anche se ci fosse un caso di pericolo su un milione, che qualcuno vorrebbe correre rischi. La scelta sara’ la stessa per tutte le province del Piemonte” .