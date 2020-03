“Sono gia’ in produzione 5mila ventilatori a doppio circuito per tutto il fabbisogno italiano”. A dirlo il commissario per l’emergenza in Emilia-Romagna, Sergio Venturi. Gli apparecchi, che permettono di ventilare due pazienti invece che uno, sono prodotti dalla Intersurgical di Mirandola e saranno omologati dalla Siare di Valsamoggia, nel bolognese.