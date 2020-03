Coronavirus, in Spagna enorme boom di contagi: sono raddoppiati in un giorno! Situazione critica a Madrid, scuole chiuse

Precipita la situazione dell’epidemia di Coronavirus in Spagna: nella giornata di lunedì il numero dei contagiati è più che raddoppiato, passando da 589 a 1.204. I morti accertati sono 28, ben 12 in più rispetto al giorno precedente. Le autorità di Madrid hanno ordinato la chiusura di tutte le scuole e le università della Comunità Autonoma di Madrid per 15 giorni, a partire da mercoledì prossimo, per arginare la diffusione del coronavirus. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, la comunità di Madrid è quella più colpita in Spagna, con 577 casi confermati di coronavirus, sui complessivi 1.209, e 16 decessi su complessivi 29. Con questi numeri, la Spagna è il Paese europeo con la situazione più critica dopo l’Italia: la circolazione dell’epidemia è infatti molto più diffusa rispetto a Francia e Germania.