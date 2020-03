Coronavirus: in Spagna superati i mille morti, quasi 20mila contagi

Il numero di morti provocati dal Coronavirus in Spagna ha superato le 1.000 unità: lo ha reso noto oggi il governo.

I casi di COVID-19 hanno raggiunto quota 19.980, 2.833 in più rispetto a ieri (+16,5%), mentre i decessi sono cresciuti di 235, arrivando a 1.002. Sono 1.141 i pazienti in terapia intensiva.