Coronavirus: incontro sindacati banche con Abi alle 15

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – Si terrà nel pomeriggio alle 15 un incontro tra i sindacati dei bancari e l’Abi. “Se l’incontro di oggi non andrà a finire bene, mi legherò allo sportello con gli altri segretari generali dei sindacati per sostituire le lavoratrici e i lavoratori. Ma lo devono fare anche gli amministratori delegati: tutti in filiale, senza mascherina. Voglio vedere chi ci sarà”, ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, in un videoforum sul sito del Sole24ore, in vista dell’appuntamento in videoconferenza per trovare un accordo sul fronte sicurezza e salute dei dipendenti delle banche.

“Vogliamo migliorare il Protocollo del 16 marzo, introducendo misure più importanti per i bancari. In questa situazione di emergenza è stato ribadito a tutti, anche a chi la pensa diversamente, che le banche sono un servizio pubblico essenziale e che gli sportelli sono importanti per i cittadini, per le famiglie e per le imprese”, ha ribadito Sileoni.