Coronavirus, incredibile fuga di notizie a Crotone: diffuso l’elenco dei contagiati su WhatsApp, aperta inchiesta

La Procura della Repubblica di Crotone ha avviato un’indagine in riferimento alla “fuga di notizie relativa a soggetti risultati positivi al Covid-19: fatti per cui e’ stata presentata una precisa denuncia“: lo ha reso noto Questura in riferimento all’episodio avvenuto ieri, quando sulle chat di WhatsApp ha preso a circolare l’elenco completo delle 59 persone affette da Coronavirus attualmente in cura presso le strutture sanitarie dell’Asp di Crotone: riportati, oltre a nomi e cognomi, anche data di nascita e data in cui il paziente è risultato positivo al tampone. Nell’elenco compare anche il nome di un bambino nato nel 2011.

“A prescindere dalle implicazioni di natura penale e di violazione della privacy si invitano tutti ad evitare che si perpetuino tali deplorevoli e spiacevoli episodi. Come convenuto, anche con la locale Prefettura, si confida nel consueto spirito collaborativo dei mass media per una corretta informazione, al fine di evitare facili strumentalizzazioni,” spiega la Questura di Crotone.

Le indagini dovranno accertare da quali uffici sono trapelati i dati e chi ha provveduto a divulgarli.