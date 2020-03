Coronavirus, incredibile notizia dalla Cina: nonno Zhou guarisce all’età di 101 anni

A 101 anni, nonno Zhou è la persona piu’ anziana che sia riuscita a sconfiggere il Coronavirus in Cina, riporta il Changjiang Daily. Era stato trovato positivo al Coronavirus e con sintomi deboli proprio poco dopo aver compiuto 101 anni. Dimesso il 4 marzo dal Wuhan Third Hospital, nosocomio della citta’ focolaio dell’epidemia, Zhou era in buona salute e vigoroso, hanno riferito i medici che lo hanno preso in cura, con buona vista e un buon udito. “Ha voluto premere da solo e correttamente il tasto dell’ascensore per lasciare l’ospedale”, hanno aggiunto i medici.

Zhou ha avuto sempre parole di ringraziamento per le infermiere ed ha mostrato sempre grande autonomia. “Non dovete fare questo per me. Lo posso fare da solo”, e’ stata una delle sue frasi piu’ ripetute, ha raccontato Li Lai, capo infermiera della divisione che ha accolto nonno Zhou. L’anziano ha voluto mangiare da solo durante le cure, si e’ lavato da solo ed e’ andato prendere l’acqua calda, sostenuto sempre dal suo bastone di legno. Sicuramente ha contribuito alla sua miracolosa guarigione il fatto di non aver mai abbandonato i suoi esercizi fisici, secondo la tradizione cinese, e, soprattutto, la volontà di riunirsi alla moglie. “Devo prendermi cura di lei, ha 92 anni“, ripeteva di continuo nonno Zhou a infermieri e dottori. Così, a seguito della guarigione e del periodo supplementare di 14 giorni di quarantena, è riuscito a tornare a casa da sua moglie.