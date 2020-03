Coronavirus, orrore al San Gerardo di Monza: giovane infermiera trovata impiccata in ospedale, lavorava in terapia intensiva

L’emergenza Coronavirus continua a mietere vittime, non solo direttamente ma anche indirettamente: ieri una giovane infermiera di circa 30 anni è stata ritrovata morta all’11° piano dell’Ospedale San Gerardo di Monza, dov’è salita in un reparto chiuso per lavori e si è impiccata. A trovarla una squadra di operai nella mattinata di ieri, lunedì 23 marzo. La ragazza era un’infermiera di sala, dirottata per l’emergenza in terapia intensiva. Non sono ancora noti i motivi del folle gesto, ma è probabile che la situazione emergenziale abbia influito fortemente. La notizia ha creato sconcerto e dolore in tutto l’ambiente ospedaliero, già messo a dura prova dalla battaglia contro l’epidemia.