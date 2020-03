Coronavirus, infettivologo: “I contagiati sono molti di più di quelli registrati ufficialmente”

“Temo che l’ipotesi di Borrelli possa essere molto vicina alla realtà, anche se non abbiamo dati sicuri per poterlo dire, ma i contagiati sono molti di più di quelli registrati ufficialmente“: lo ha dichiarato ad “Agorà” su RaiTre Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, riferendosi a quanto affermato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in un’intervista a “Repubblica”, ovvero che “il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile“.

“Ci vorranno 5-6 giorni di fila per avere indicazioni reali in un senso o nell’altro“. “Anche a scanso di delusioni i dati che arrivano giorno per giorno vanno letti con molta attenzione“.