Coronavirus: insegnante positiva, quarantena per 112 alunni

Ad Arezzo ben 112 alunni sono stati messi in quarantena – isolamento domiciliare – dopo che un’insegnante della scuola che frequentano è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco Alessandro Ghinelli. Ad Arezzo e provincia sono fino a oggi quattro i casi registrati di positività al Coronavirus: oltre all’insegnante, c’è anche un 43enne di Castelfranco Piandiscò, anch’egli in isolamento domiciliare, un 64enne di Poppi ricoverato in terapia intensiva e la sua compagna, ricoverata anche lei.