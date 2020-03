Coronavirus: in Iran il bilancio più elevato di vittime dopo la Cina, quasi 3mila contagi

In Iran sono 92 le vittime causate dall’epidemia di Coronavirus: il bilancio è il più elevato al mondo al di fuori della Cina.

Il nuovo report ufficiale è stato confermato dal portavoce del ministero della Salute di Teheran, Kianooush Jahanpour, durante una conferenza stampa trasmessa da Press Tv. Secondo le autorità della Repubblica Islamica, nel Paese si registrano in totale 2.922 contagi.

Il presidente iraniano Hassan Rouhani, parlando durante una riunione del governo, ha riconosciuto che il virus si registra in quasi tutte le 31 province del Paese. “Questa malattia è diffusa“, ha spiegato, “comprende quasi tutte le nostre province ed è, in un certo senso, una malattia globale da cui molti paesi del mondo sono stati contagiati e dobbiamo lavorare insieme per affrontare questo problema il più rapidamente possibile“.

Le preghiere del venerdì sono state annullate in tutti i capoluoghi delle province del Paese.