Coronavirus, cresce la paura in Iran: muore la deputata Fatema Rahbar

La deputata iraniana, Fatema Rahbar, è deceduta a causa del coronavirus. Lo riferisce l’agenzia iraniana “Tasnim”. La diffusione del coronavirus in Iran sta mettendo in ginocchio il paese che dal 19 febbraio, data in cui e’ stato annunciato il primo caso, ha registrato 124 morti e 4.747 casi confermati.

Tra i malati vi sono un vice presidente, un vice ministro della Sanità e un consigliere del capo della magistratura. Il virus ha colpito anche i vertici della Repubblica islamica, uccidendo un consigliere della guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei. Per evitare la diffusione dei contagi, le autorità iraniane hanno evocato l’uso della “forza” per limitare i viaggi e i movimenti tra le città.

“Se le persone non ottemperano alla richiesta di rimanere nelle loro abitazioni, per ridurre l’epidemia, le costringeremo a farlo”, ha detto Mohammad Hussein Qurbani, delegato del ministero della Sanità iraniano nella provincia settentrionale di Kelan. Ieri il portavoce del ministero della Salute, Kianosh Jahanpur ha annunciato che il virus e’ ora presente in tutte le 31 province iraniane.

Le autorità hanno annunciato la predisposizione di checkpoint nelle città per limitare i viaggi tra le principali città, nella speranza di fermare la diffusione del virus. Nel paese sono state cancellate le preghiere del venerdi’ nelle principali citta’ del paese. A Qom, la città santa sciita principale focolaio del coronavirus, il medico Javad Khodadadi, che dirige l’ospedale della città, è stato confermato infetto, secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Irna”, portando a 14 il numero di medici contagiati dal virus.