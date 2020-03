Coronavirus, l’Iran in ginocchio per l’epidemia: decine di morti in poche ore, “fosse comuni a Qom”

La scuola ai tempi del Coronavirus: lezioni in pigiama dal divano di casa e laurea in pantofole con la didattica a distanza [GALLERY]

Altri 85 morti si sono registrati in Iran a causa del Coronavirus : lo hanno reso noto le autorità di sanitarie di Teheran. Sono 514 i decessi totali nel Paese. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.289 casi di contagio, per un totale di 11.364 casi positivi. Teheran, riferiscono le autorità sanitarie, è una delle città più colpite.

