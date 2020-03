Sono 139 le persone morte in Iran a causa del nuovo Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Sanità di Teheran, aggiornando a 2.517 il totale delle vittime. Sono invece 35.408 i contagi in totale nella Repubblica islamica, 3.076 i nuovi casi. A essere in gravi condizioni sono 3.206 pazienti, mentre sono 11.679 quelli guariti.