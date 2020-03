Coronavirus, bilancio sempre più grave: oggi altri 168 morti, superati i 10.000 contagi. Negli Ospedali 877 pazienti in gravi condizioni [DATI e TABELLE]

Si aggrava ulteriormente il bilancio dell’epidemia di Coronavirus in Italia: oggi sono morte altre 168 persone, record negativo di gran lunga superiore a tutti i precedenti dati quotidiani dall’inizio dell’emergenza. Il numero complessivo delle vittime è di 631. I nuovi contagiati sono oltre 500, ma il dato è parziale perchè ci sono stati ritardi nelle comunicazioni da parte della Lombardia, la Regione più colpita dall’emergenza, come ha spiegato in conferenza stampa il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Il numero complessivo dei contagiati ha superato i 10.000, e ci sono attualmente 877 pazienti ricoverati in gravi condizioni nei reparti di terapia intensiva degli ospedali di tutt’Italia, ma in prevalenza concentrati al Nord.